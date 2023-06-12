مصرع 10 أشخاص جراء انزلاق حافلة ركاب فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة الأسترالية ـ حسبما أفادت صحيفة "ذا سيدنى مورنينيج هيرالد" الأسترالية اليوم الإثنين ـ أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على سائق الحافلة ونقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات إلزامية، ومن المتوقع توجيه الاتهام إليه فى التسبب بالحادث.