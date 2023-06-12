جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة "سى.إن.إن." الإخبارية الأمريكية، تأتى مناورات "الناتو" كأكبر مناورات دفاع جوية فى تاريخه على الأراضى الأوروبية. وقالت الشبكة إنها "مناورات دفاع جوى غير مسبوقة فوق أوروبا"، مشيرة إلى أنه ينظر إلى هذه المناورات على أنها استعراض للقوة أمام روسيا، لافتة إلى أن حوالى 10 آلاف شخص من أفراد الخدمة الجوية فى ألمانيا سوف يتجمعون لمحاكاة رد "الناتو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلف الناتو يبدأ إجراء مناورات جوية غير مسبوقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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