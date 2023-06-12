العالم اليوم - باكستان تتسلم أول شحنة من النفط الروسي بسعر مخفض

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 10:20 صباحاً - تسلمت باكستان، الأحد، أول شحنة من النفط الخام الروسي بسعر مخفض، بموجب اتفاق جديد أُبرم بين إسلام أباد وموسكو.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، على تويتر، الأحد، "يسعدني الإعلان عن وصول أول شحنة نفط خام روسية مخفضة السعر إلى كراتشي وسيبدأ تفريغ الشحنة غدا".

وأضاف "هذه أول شحنة نفط روسية على الإطلاق لباكستان وبداية لعلاقة جديدة بين باكستان وروسيا الاتحادية".

وقال مسؤول بالميناء مساء الأحد إن عملية تفريغ الشحنة بصدد البدء.

ويساعد النفط الخام مخفض السعر باكستان التي تواجه أزمة مدفوعات ومعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها.

كما يمنح شراء باكستان للنفط الروسي منفذا جديدا يضاف إلى مبيعات موسكو المتزايدة للهند والصين بينما تسعى روسيا لإعادة توجيه إمداداتها من النفط بعيدا عن الأسواق الغربية بسبب الصراع في أوكرانيا.

وتشكل واردات الطاقة غالبية مدفوعات باكستان الخارجية. ومن المتوقع أن تصل واردات البلاد من الخام إلى 100 ألف برميل يوميا بعد وصول أول شحنة.

ولم يصدر بعد تأكيد بخصوص طريقة السداد، لكن باكستان أعلنت في الآونة الأخيرة عن خطة تسمح بمقايضة السلع مع روسيا وأفغانستان وإيران، والتي قال محللون إنها ربما تقلل الحاجة إلى الدولار الأميركي وتحد من خطر تهريب منتجات الطاقة عبر الحدود.