العالم اليوم - جيه بي مورغان يتوقع رفع الفائدة بتركيا إلى 25% الشهر الجاري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 10:20 صباحاً - قال بنك جيه.بي مورغان، الاثنين، إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.5 بالمئة حاليا في اجتماعه يوم 22 يونيو، وأضاف أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلا إذا دعت الحاجة.

واجتماع 22 يونيو هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة.

وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش في مذكرة للعملاء "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30 بالمئة في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول البلاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان.

وأضاف "نتوقع ركودا في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".

تعيين أركان، والذي سبقه تكليف محمد شيمشك بتولى منصب وزير المالية، في الحكومة الجديدة، شجع الأسواق على توقع تغيير سياسة تركيا غير التقليدية التي تبناها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تضمنت خفض أسعار الفائدة دون 10 بالمئة رغم ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في نحو ربع قرن.

ومنذ انتخاب أردوغان لولاية رئاسية ثالثة الشهر الماضي شهدت الليرة التركية تراجعات متواصلة وهو ما فسرته الأسواق بأن المركزي التركي خفف قبضته على العملة في توجه جديد نحو أدوات السوق الحرة.