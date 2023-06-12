أوكرانيا تعلن استعادة ثلاث قرى فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش الأوكرانى أول نجاحات عسكرية لهجومه المضاد ضد القوات الروسية، باستعادته ثلاث قرى فى منطقة دونيتسك شرقى البلاد، وهى: مدينة نسكوشنه، وبلدة ماكاريفكا، وقرية بلاجوداتنى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت كييف قد أبلغت فقط عن استعادة بضع مئات من الأمتار المُربعة فى ضواحى مدينة باخموت، والتى كانت قد خاضت معارك منذ شهور.

وتحاول أوكرانيا حاليًا تحديد نقاط الضعف فى خطوط الدفاع الروسية شديدة التحصين، واستخدامها لشن هجمات لاستعادة السيطرة على الأراضى التى تسيطر عليها روسيا.

وأكدت مجموعة من المشاة الأوكرانيين المُنتشرة بالقرب من أوريكيف فى منطقة زابوريجيا الجنوبية لوكالة "فرانس برس"، أن عدة دبابات قدمها الحلفاء الغربيون فقدت فى الهجمات الروسية.