الطاقة الذرية تعرب عن قلقها بشأن منسوب المياه فى محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إنها بحاجة إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط المحطة للتحقق من "تناقض كبير" فى بيانات منسوب المياه المستخدم فى تبريد مفاعلات المحطة فى سد كاخوفكا الذى تم تدميره.

وقال رافائيل جروسى مدير الوكالة، فى بيان، إن القياسات التى تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه فى السد كانت مستقرة لمدة يوم تقريبا فى مطلع الأسبوع، مضيفا "ومع ذلك، قيل إن منسوب المياه مستمر فى الانخفاض فى مكان آخر من الخزان الضخم، مما يتسبب فى فرق محتمل يبلغ حوالى مترين".

وتابع "منسوب المياه مقياس رئيسى لاستمرار تشغيل مضخات المياه".

وأدى تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية فى جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضى إلى إغراق البلدات الواقعة فى اتجاه مجرى النهر وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.

وتسيطر روسيا على كل من سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ومحطة زابوريجيا النووية منذ الأيام الأولى للحرب فى أوكرانيا فى فبراير 2022.

وقال جروس فى البيان "من المحتمل أن يكون هذا التناقض فى المستويات التى يجرى قياسها سببه كتلة مائية معزولة مفصولة عن الجسم الأكبر للخزان"، مؤكدا أن محطة الطاقة الحرارية "تلعب دورا رئيسيا فى سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلومترات".