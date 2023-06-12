رئيس كوريا الشمالية يهنئ بوتين بمناسبة يوم روسيا

جدة - نرمين السيد - أرسل رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، برقية تهنئة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم روسيا، معربا عن دعمه الكامل وتضامنه مع الشعب الروسى ومتمنيًا له الازدهار والنصر، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية.





وجاء فى البرقية: "أكد الرفيق كيم جونج أون أن نضال الشعب الروسى اليوم ضد التهديد والتحدى المتزايد للقوات المعادية التى تحاول تقويض سيادة البلاد وأمنها وحياتها السلمية يدخل مرحلة حرجة جديدة". وأضافت: "أشار الرفيق كيم جونج أون إلى أن شعبنا يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع الشعب الروسى، الذى يدافع جاهدا عن القضية المقدسة المتمثلة فى حماية الحقوق السيادية ومصالح التنمية الروسية ضد إرادة وتعسف الإمبرياليين". وأوضح كيم جونج أون: "العدالة ستنتصر دائما، وسيواصل الشعب الروسى تمجيد تاريخ الانتصار". وأشار الرئيس الكورى الشمالى أيضا، إلى أن الصداقة بين شعبى كوريا الشمالية وروسيا أصبحت "رصيدًا استراتيجيًا قيما" لكلا البلدين، وأكد كيم جونج أون أنه مستعد لزيادة تعزيز العلاقات الطيبة والتعاون الاستراتيجى بين بيونج يانج وموسكو. وتحتفل روسيا يوم 12 يونيو من كل عام، بـ"يوم روسيا"، وهو بمثابة عيد رسمى للدولة، ويشير هذا التاريخ إلى إعلان سيادة روسيا الاتحادية فى مثل هذا اليوم من عام 1990.

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