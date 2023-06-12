ستوكهولم لأبحاث السلام: الصين تتصدر الدول التى رفعت مخزون ترسانتها النووية

وبحسب الوكالة، قال دان سميث، مدير المعهد الدولى لأبحاث السلام فى ستوكهولم: "نحن نقترب، أو ربما نكون قد وصلنا بالفعل، إلى نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية فى كل أنحاء العالم".
وأضاف سميث: "الاحتياطى يتكون من رؤوس حربية نووية قابلة للاستخدام، وهذه الأرقام بدأت فى الزيادة"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الأرقام لا تزال، رغم ذلك، بعيدة عن فترة ثمانينيات القرن الفائت (أكثر من 70 ألفا).
وتأتى معظم الزيادة من الصين التى رفعت مخزونها من 350 إلى 410 رؤوس نووية، وقد استثمرت بكثافة فى جيشها مع نمو اقتصادها ونفوذها، وفقا لسميث.
كما زادت الهند وباكستان وكوريا الشمالية مخزوناتها، وكذلك روسيا، بينما حافظت القوى النووية الأخرى على أحجام مخزونها.
بالنسبة إلى سميث، لا يمكن ربط هذه الزيادة فى المخزونات بالحرب فى أوكرانيا، نظرا إلى الوقت الطويل اللازم لتطوير رؤوس حربية نووية.
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