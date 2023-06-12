الجيش الأوكرانى: 25 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوع 25 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الماضى، كما شن الروس ضربة صاروخية واحدة، و36 ضربة جوية، و38 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة، "أنه خلال اليوم الماضى، شنت القوات الجوية الأوكرانية 6 ضربات على مجموعات من أفراد الجيش وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية موقعين للقيادة الروسية، ووحدتى مدفعية على مواقع إطلاق نار، ومحطة رادار".

وتركز القوات الروسية، جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، ومعارك ضارية مستمرة، وخلال اليوم الماضى، وقع 25 اشتباكا قتاليا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.