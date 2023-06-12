العالم اليوم - مصدر الإماراتية تطور محطة لطاقة الرياح في كازاخستان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:18 صباحاً - وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية لتطوير محطة لطاقة الرياح في كازاخستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى واحد غيغاوات، وهو أول مشروع للشركة في الدولة الواقعة بمنطقة آسيا الوسطى.

وبحسب بيان من "مصدر" فقد تم توقيع الاتفاقية مع كل من وزارة الطاقة وشركة إدارة صندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان، وشركة "سامروك كازانيا"، المساهمة في صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني.

محطة طاقة الرياح الجديدة ستكون مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، وسيتم تطوير المرحلة الأولى منها في منطقة جامبيل. وسيسهم المشروع في مساعدة كازاخستان على تحقيق هدفها بتوليد 50 بالمئة من مزيد الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وفق ما جاء في البيان.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، إن مشروع محطة طاقة الرياح في كازاخستان له أهمية حيوية حيث يسهم في تزويد البلاد بالطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وأضاف: "العالم بحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود واتخاذ خطوات فعلية من أجل زيادة إنتاجية مصادر الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف بنهاية العقد الحالي للمحافظة على إمكانية تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ بتفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

وكانت كازاخستان قد حددت هدفا بالوصول للحياد المناخي بحلول عام 2060 وأن تشكل الطاقة المتجددة 50 بالمئة من مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2050.

وتعد منطقة آسيا الوسطى وجهة استراتيجية رئيسية لشركة "مصدر" نظرا لما تتمتع به من وفرة في مصادر طاقتي الشمس والرياح، حيث أعلنت "مصدر" في أبريل الماضي استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل تطوير ثلاثة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 900 ميغاوات في أوزبكستان. وعند بدء تشغيلها، ستوفر هذه المشاريع طاقة كهربائية لأكثر من مليون منزل وتساهم في تفادي إطلاق أكثر من مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، ليكون هذا أكبر برنامج لتطوير مشاريع طاقة شمسية في منطقة آسيا الوسطى.

وفي أذربيجان، تعمل "مصدر" على تطوير محطة كاراداخ للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية 230 ميغاوات، كما وقعت اتفاقيات لتطوير محطات لطاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تبلغ 4 غيغاوات.

وتعتبر "مصدر" التي تأسست في عام 2006 شركة إماراتية رائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة، تنشط في أكثر من 40 دولة، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة يفوق إجمالي قدرتها الإنتاجية 20 غيغاوات، وتتطلع إلى إنتاج ما لا يقل عن 100 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.