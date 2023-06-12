العالم اليوم - إيران قد تجري تبادلا للسجناء مع أميركا قريبا.. وشرط وحيد

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:18 صباحاً - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، أنه يمكن حدوث تبادل للسجناء مع واشنطن قريبا إذا أظهرت الولايات المتحدة حسن النية.

وذكرت الخارجية الإيرانية: "لم نغادر طاولة المفاوضات النووية وأبدينا دائمًا استعدادنا الجاد للحوار". وأضافت: "سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح إيران وشعبها ويراعي خطوطها الحمراء".

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