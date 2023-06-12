بكين: التقارير بشأن تجسس الصين على الولايات المتحدة خاطئة

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصينية، إن "التقارير بشأن تجسس بكين على الولايات المتحدة خاطئة"، مؤكدة فى نفس الوقت أنه ليست لديها معلومات بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إلى بكين فى الوقت الحالى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





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