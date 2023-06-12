الجيش السودانى: المتمردون يرتدون الملابس المدنية ويحتمون بمنازل المواطنين

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أعلن الجيش السودانى، تدمير آليات عسكرية ومقتل مئات من المتمردين. وقال الجيش السودانى، أيضا إن المتمردين يرتدون الملابس المدنية ويحتمون بمنازل المواطنين ويستخدمون السيارات المنهوبة فى تحركاتهم. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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