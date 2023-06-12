العالم اليوم - ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2% في أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 12:22 مساءً - ارتفع معدل البطالة في تركيا بنسبة طفيفة مقدارها 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2 بالمئة في أبريل، بحسب ما أعلنه معهد الإحصاء التركي، الاثنين.

وقال معهد الإحصاء التركي، الاثنين، إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل بعدما استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في أبريل ارتفع إلى 53.9 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق.

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي توجهات الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فاز بفترة ولاية ثالثة الشهر الماضي.

وعين أردوغان محمد شيمشك وزيرا للمالية، كما عين الأسبوع الماضي حفيظة أركان محافظة للبنك المركزي، في خطوات أعطت إشارة إلى أن تركيا ستقدم على إجراء تعديلات مالية ونقدية كبيرة من أجل إعادة التوازن لاقتصادها الذي يعاني من معدلات تضخم مرتفعة وتراجع كبير في سعر الليرة.