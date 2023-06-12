العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع مع توجه الأنظار للبنوك المركزية الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 12:22 مساءً - بدأت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع، الاثنين، في مستهل أسبوع حافل باجتماعات مهمة للبنوك المركزية حول السياسات النقدية، كما ارتفعت أسهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية، بعدما وافقت على شراء شينوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وسيكون الفيدرالي الأميركي هو الأول في قائمة القرارات المرتقبة، مع اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين الأربعاء.

ومن المتوقع عموما أن يوقف البنك المركزي الأميركي دورة التشديد على مدار العام، حيث يقيم المسؤولون تأثير رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 عاما، ولكن مع صدور بيانات التضخم الثلاثاء، قد تكون هناك مفاجآت.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 78.2 بالمئة، بأن يكون القرار القادم تثبيتا أسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 33.6 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، فاجأ كل من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا الأسواق برفع أسعار الفائدة.

ومن جانب آخر، هناك قدر أكبر من اليقين بأن قرارات البنوك المركزية الأخرى، فقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة الخميس، في حين من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم بنك اليابان بسياسته النقدية التيسيرية في نهاية الأسبوع.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.51 بالمئة بحلول الساعة 8:42 بتوقيت غرينيتش.

في أخبار الشركات، ارتفع سهم "UBS" بنسبة 1.18 بالمئة، بعد أن أعلن البنك، الاثنين، أنه أكمل رسميا الاستحواذ على منافسه كريدي سويس، مما أدى إلى إنشاء بنك سويسري عملاق بميزانية عمومية تبلغ 1.6 تريليون دولار وقوة أكبر في إدارة الثروات.

كما ارتفع سهم "نوفارتس" 1.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وافقت على الاستحواذ على شركة شينوك للتكنولوجيا الحيوية في سياتل، في صفقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

وارتفع سهم "نوفو نورديسك" بنسبة 1.37 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الأدوية الدنماركية، عن خطط لاستثمار أكثر من 2 مليار دولار لتوسيع منشأة إنتاج في الدنمارك.

شركة "بيونتيك" هي الأخرى في دائرة الضوء، فمن المقرر أن تواجه دعوى قضائية في ألمانيا، حيث تزعم امرأة الآثار الجانبية الضارة من لقاح كوفيد-19 الذي انتجته الشركة، وهي دعوى قضائية يمكن أن يكون لها تداعيات واسعة النطاق، ليتراجع السهم بنسبة 0.34 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6 بالمئة.

وقفز سهم شركة "أديداس" الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 3.1 بالمئة.