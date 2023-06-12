أوكرانيا: نخوض معارك بعد حصد أول مكاسب الهجوم المضاد

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الأوكرانى قد أعلن أولى نجاحات عسكرية لهجومه المضاد ضد القوات الروسية، باستعادته ثلاث قرى فى منطقة دونيتسك شرقى البلاد، وهى: مدينة نسكوشنه، وبلدة ماكاريفكا، وقرية بلاجوداتنى، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كذلك أبلغت كييف عن استعادة بضع مئات من الأمتار المُربعة فى ضواحى مدينة باخموت، والتى كانت قد خاضت معارك منذ شهور.

وتحاول أوكرانيا حاليًا تحديد نقاط الضعف فى خطوط الدفاع الروسية شديدة التحصين، واستخدامها لشن هجمات لاستعادة السيطرة على الأراضى التى تسيطر عليها روسيا.