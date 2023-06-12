مؤسسة الإسلام بفرنسا: المشاكل الاجتماعية أهم أسباب اتجاه الشباب نحو التطرف

جدة - نرمين السيد - قال غالب بن الشيخ، رئيس مؤسسة الإسلام فى فرنسا، إن الأسباب التى تجعل الشباب يقع فى التطرف عدة، منها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية فى العلاقات الدولية ونفسية ولاهوتية وثقافية وإعلامية، لذلك فلابد أن تكون النظرة شاملة.





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية إنجى طاهر عبر شاشة "إكسترا نيوز": "إذا كان الشاب المسلم يعتقد أنه غير مرغوب فيه ومنبوذ ويعانى من النظرة التى تزدريه والعنصرية فإنه سيتخذ من المجتمع عدوة ويصبح عرضة لمن يؤسلمون الدين لأغراضهم الشخصية". وتابع: "هناك قضية الهوية حيث أن الشاب المسلم عندما يرى أن المواطنة بالنسبة إليه غير كاملة، وهو عليه أن يؤدى واجباته ليفوز بحقوقه يلجأ أيضا إلى العنصر الدينى وتصبح هويته كلها مختزلة فى الدين وتطبيقه بشكل صارم".

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