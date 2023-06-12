رئيس مؤسسة الإسلام بفرنسا: نستهدف إعطاء صورة إيجابية عن الدين والحضارة 

جدة - نرمين السيد - وعن أنواع الهيئات الدينية فى فرنسا، أوضح خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية إنجى طاهر عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الهيئات التى تهتم بتطبيق المناسك والشعائر الدينية، ومثل هذه الهيئات هى التى تعطى الإشارة حينما يبدأ صيام شهر رمضان أو الذهاب إلى مكة المكرمة فى موسم الحج وغيرها، وكل ما يتعلق بتطبيق الشعائر الدينية.
وأضاف: "هناك مؤسسات مثل مؤسسة الإسلام فى فرنسا التى تسعى وتبذ قصارى جهدها فى التربية والتكوين والتعليم وإعطاء مجال كبير للثقافة والنزعة للأنسنة والقيم الجمالية ولتهذيب الأخلاق، ولتحضير الفرد ليعرف البعد الحضارى للحضارة الإسلامية".
وتابع: "الهدف أن نعطى صورة جميلة وحقيقة على ما يتعلق بالدين الإسلامى وخاصة بالحضارة الإسلامية".
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