وفاة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو بيرلسكونى

جدة - نرمين السيد - وعانى برلسكونى من عدد من المشاكل الصحية فى السنوات القليلة الماضية، كما نقل الشهر الماضى إلى قسم العناية المركزة فى قسم جراحة القلب بمستشفى سان رافاييلى فى ميلانو، شمالى إيطاليا.
وخضع برلسكونى لجراحة كبرى فى القلب فى 2016 كما أنه يعانى من سرطان البروستاتا.
وتولى برلسكونى رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.
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