وزير البيئة الأوكرانى: بحيرات تبريد مفاعلات محطة زابوريجيا مستقرة وكافية

جدة - نرمين السيد - وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت فى وقت سابق عن قلقها بسبب تناقص مياه التبريد المتاحة لمحطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا، بعد تفجير سد كاخوفكا فى نهر دنيبرو.
وقالت الوكالة، فى بيان، الجمعة، إنها "تراقب بعناية حالة السد المحيط بحوض التبريد الكبير بسبب الضغط المُتزايد الناجم عن الفقد الهائل للمياه على جانبها الآخر".
وأفاد رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، بأن الوكالة التى نشرت مراقبين فى محطة زابوريجيا النووية التى تسيطر عليها روسيا، تراقب الوضع عن كثبٍ.
وأدى تفجير سد كاخوفكا فى منطقة خيرسون الجنوبية يوم الثلاثاء، إلى تدفق كميات هائلة من المياه، ما أغرق العديد من المناطق الأوكرانية، التى تسيطر عليها روسيا.
وتتدفق كميات هائلة من المياه من خزان كاخوفكا، وهى مشكلة خطيرة محتملة لمحطة زابوريجيا التى تقع فى الطرف الشمالى من الخزان.
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