البرلمان العراقى يوافق على ميزانية 2023 بقيمة 198.9 تريليون دينار

جدة - نرمين السيد - وافق البرلمان العراقى، اليوم الإثنين، على ميزانية 2023 التى تبلغ 198.9 تريليون دينار، ما يعادل 153 مليار دولار، وتشمل إنفاقًا قياسيًا على فاتورة أجور حكومية متزايدة، ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





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