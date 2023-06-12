لوكاشينكو يشيد بالعلاقات «البيلاروسية-الروسية»

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو: "إننى مقتنع بأن العلاقات بين مينسك وموسكو، التى تربطها روابط صداقة وأخوة يعود عمرها قرون ستستمر فى التوسع والتعميق بشكل مطرد من خلال جهودنا المشتركة". وأضاف لوكاشينكو: "اليوم، يدافع الاتحاد الروسى بحزم عن المصالح الوطنية، ويتيح ظروفا للتنمية السيادية ويعزز باستمرار موقعه على الساحة الدولية".

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