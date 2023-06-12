نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: نريد وقف القتال وإيصال المساعدات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن الاشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع على أشدها فى منطقة جنوب غرب أم درمان، مشيرة إلى أن حركة المواطنين فى مناطق الخرطوم شبه متوقفة بسبب تلك الاشتباكات. وتابعت أن المنظمات الإغاثية فشلت فى تنفيذ عمليات إسعاف بوسط الخرطوم، مؤكدة تعذر وصول طواقم المستشفيات لعملهم فى وسط الخرطوم.

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