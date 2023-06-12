الحرب الروسية الأوكرانية تدخل منعطفا جديدا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش الأوكرانى أنه يواصل سعيه لإلحاق خسائر بالجيش الروسى، إذ بدأ فى تحقيق بعض النجاحات على أرضية الميدان، وازدادت حدة القصف الأوكرانى على المواقع الروسية، كذلك أعلن الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى فرض عقوبات جديدة ضد 178 فردا أغلبهم روس.
فى المقابل، دمرت القوات الروسية أسلحة غربية وأمريكية فى كييف، كذلك أعلنت قتل 700 عسكرى أوكرانى خلال 24 ساعة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، وتدمير جميع الزوارق التى شاركت فى العملية.
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