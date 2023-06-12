الطاقة الذرية تؤكد قلقها بشأن منسوب المياه فى محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس الأحد، عن حاجتها إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، للتحقق من "تناقض كبير" فى بيانات منسوب المياه المستخدم فى تبريد مفاعلات المحطة فى سد كاخوفكا الذى تهدم.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال رافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية، الذى سيزور المحطة هذا الأسبوع، إن القياسات التى تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه فى السد كانت مستقرة لمدة يوم تقريبًا.

وقال جروسى فى بيان: "ومع ذلك، قيل إن منسوب المياه مستمر فى الانخفاض فى مكان آخر من الخزان الضخم، ما يتسبب فى فرق محتمل يبلغ نحو مترين"، موضحًا أن "منسوب المياه مقياس رئيسى لاستمرار تشغيل مضخات المياه".

وكان تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية فى جنوب أوكرانيا، الأسبوع الماضى، قد تسبب فى إغراق البلدات الواقعة فى اتجاه مجرى النهر وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.

وفرضت روسيا سيطرتها على سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية ومحطة زابوريجيا النووية، منذ الأيام الأولى لغزوها لأوكرانيا، فبراير 2022.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مياه الخزان تستخدم فى تبريد المفاعلات الستة بالمنشأة وخزان الوقود المستهلك.

وقال جروس فى البيان: "من المحتمل أن يكون هذا التناقض فى المستويات التى يجرى قياسها سببه كتلة مائية معزولة مفصولة عن الجسم الأكبر للخزان"، مضيفًا: "لكننا لن نعلم أبدًا إلا عندما نتمكن من الوصول إلى محطة الطاقة الحرارية".

وأضاف "جروسى" أن محطة الطاقة الحرارية "تلعب دورًا رئيسيًا فى سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلومترات"، ومن هنا تأتى الحاجة إلى الوصول والتقييم على نحو مستقل.

وقالت الوكالة فى وقت سابق إن محطة زابوريجيا يمكن أن تستخدم مصادر مياه أخرى عندما لا تتوفر مياه الخزان، بما فى ذلك بركة تبريد كبيرة فوق الخزان بها مياه تكفى لعدة أشهر.