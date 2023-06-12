طائرة استطلاع صينية تراقب تدريبا بحريا لأمريكا وفرنسا وكندا واليابان

جدة - نرمين السيد - ذكرت تقارير صحفية صينية، أن بكين قد نشرت طائرة استطلاع فوق مياه المحيط الهادى شرقى تايوان، الأسبوع الماضى، لمراقبة وجمع معلومات استخباراتية عن تدريب شاركت فيه قوات بحرية للولايات المتحدة واليابان وفرنسا وكندا.





ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، عن محللين قولهم، إن نسخة معدلة من طائرة الشحن واى-9 مزودة بمعدات لجمع المعلومات الاستخبارية قامت على الأرجح بمراقبة وجمع معلومات عن التدريب وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

ونقلت "جلوبال تايمز" عن مركز أبحاث يتخذ من بكين مقرًا القول، إن حاملتى طائرات أمريكيتين هما "يو.إس.إس نيميتز" و"يو.إس.إس رونالد ريجان" كانتا تعملان حول جزر ريوكيو ذات الأهمية الجيوسياسية فى بحر الفلبين، منذ الخميس الماضي.

وتفصل الجزر بحر الصين الشرقى عن بحر الفلبين، وتقع فى غرب المحيط الهادى بين اليابان وتايوان التى تقول الصين إنها جزء من أراضيها.

وقال الأسطول السابع الأمريكى فى بيان إن الولايات المتحدة، بدأت الجمعة الماضية، التدريب فى بحر الفلبين مع مجموعتين من حاملات الطائرات تعملان بشكل مشترك لأول مرة منذ يونيو 2020.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن رصد نسخة معدلة للاستطلاع من طائرة واى-9 فى المحيط الهادى، الخميس الماضى.

وقال متحدث باسم الوزارة اليابانية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تجرى تحليلًا لقطعة من المعدات المرفقة بالهيكل السفلى للطائرة واى-9 لم يسبق رؤيتها من قبل.

وزادت المواجهات العسكرية بين الصين من ناحية وبين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية أخرى فى غرب المحيط الهادى فى السنوات القليلة الماضية، إذ تزايد نشاط الصين بهدف إظهار السيطرة فى بحرى الصين الشرقى والجنوبى وكذلك حول تايوان.