العالم اليوم - بعد رفض فاغنر.. "كتيبة أحمد" توقع عقدا للقتال مع جيش روسيا

انتم الان تتابعون خبر بعد رفض فاغنر.. "كتيبة أحمد" توقع عقدا للقتال مع جيش روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أنها وقعت عقدا مع مجموعة القوات الخاصة الشيشانية المعروفة باسم "كتيبة أحمد"، وذلك بعد يوم من رفض يفغيني بريغوجن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة التوقيع على عقد مماثل.

وجاء التوقيع بعد صدور أمر ينص على أنه يجب على جميع أعضاء ما تسمى "بوحدات المتطوعين" أن يوقعوا عقودا بحلول الأول من يوليو لإخضاعهم لسيطرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك في وقت تحاول فيه موسكو إحكام سيطرتها على الجيوش الخاصة التي تحارب نيابة عنها في أوكرانيا.

وفي المقابل، سيحصل المقاتلون المتطوعون على جميع المزايا والضمانات التي تحصل عليها القوات النظامية بما في ذلك تقديم الدعم لهم ولعائلاتهم إذا أُصيبوا أو قتلوا.

ويدخل بريغوجن باستمرار في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية واتهمها بعدم توفير إمدادات الذخيرة الكافية لمجموعته العسكرية في أوكرانيا، وقال إنه سيرفض توقيع أي عقد مع الوزارة.

وأضاف أن شويغو: "لا يمكنه إدارة التشكيلات العسكرية جيدا".

ووقعت وزارة الدفاع، الإثنين، عقدا مع "كتيبة أحمد" شبه عسكرية التي توصف بأنها الجيش الخاص لقائد منطقة الشيشان رمضان قديروف.