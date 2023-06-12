العالم اليوم - سوناطراك الجزائرية تنشئ مجمع بتروكيماويات بـ1.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 03:22 مساءً - وقعت شركة "ستيب بوليمرس" التابعة لسوناطراك الجزائرية اتفاقا مع شركتين بريطانية وصينية لإنشاء مجمع بتروكيماويات في مدينة وهران، باستثمارات 1.5 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المجمع المخطط له سينتج 550 ألف طن من البولي بروبلين سنويا، ومن المقرر الانتهاء منه في غضون 42 شهرا.

ووقعت الصفقة كل من شركة ستيب بوليمرس وشركة بتروفاك البريطانية وشركة اش.كيو.سي الصينية.

كما جرى توقيع اتفاقية بين شركة "ستيب بوليمرس"، والبنك الوطني الجزائري، الذي يقود ائتلافا يتكون من عدة بنوك عمومية لتمويل المشروع.

وستسمح هذه الاتفاقية بتمويل 70 بالمئة من المشروع بينما سيتم تمويل 30 بالمئة المتبقية من خلال التمويل الذاتي لمجمع سوناطراك.

يذكر أنه كان قد سبق منح عقد المشروع للتحالف الصيني البريطاني في 14 مايو الماضي بعد دراسة العروض المقدمة من 18 شركة في مناقصة دولية لإنجاز المشروع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية في الجزائر، بما يساعد في خلق الوظائف وزيادة تصدير البتروكيماويات لأكثر من 5 مليارات دولار سنويا مقابل 3 مليارات دولار حاليا.