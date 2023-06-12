العالم اليوم - للمرة الثالثة.. غولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثالثة.. غولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 03:22 مساءً - خفض بنك غولدمان ساكس، توقعاته لأسعار النفط، للمرة الثالثة، في غضون 6 أشهر، في ظل وفرة المعروض بالأسواق، وضبابية الاقتصاد العالمي التي تثير المخاوف بشأن مستقبل الطلب.

وتوقع غولدمان ساكس أن يصل سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في ديسمبر المقبل، من 95 دولارا كان يتوقعها سابقا، كما خفض توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 81 دولارا للبرميل من 89 دولارا.

وكان البنك الذي يعتبر من أكبر المتفائلين بأسعار النفط، يتوقع قبل ستة أشهر، أن يصل السعر إلى 100 دولار للبرميل.

وذكرت وحدة أبحاث السلع في البنك أن إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات "بدرجة كبيرة" على الرغم من خفض الإنتاج السعودي.

وكانت السعودية أعلنت عن خفض طوعي إضافي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يوليو ولمدة شهر واحد قابلة للتجديد.

ورفع غولدمان ساكس توقعاته لإمدادات الخام العالمية في النصف الثاني من 2023-2024 باستثناء أوبك بنحو 800 ألف برميل يوميا.