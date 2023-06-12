بوتين يهنئ الروس بمناسبة يوم الاستقلال

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى كلمة بقصر الكرملين بهذه المناسبة، اليوم الإثنين، "أُهنئ الجميع بالعيد، بيوم روسيا، فهذا اليوم يمثل استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد التاريخ لقرون، ويؤكد وحدة شعبنا متعدد العرقيات والقوميات".

وأضاف: "اليوم، وفى هذه الأوقات الصعبة التى تمر بها روسيا، توحد مشاعر هذا العيد مجتمعنا بشكل أقوى، وتدعم هذه المشاعر أبطالنا المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا".. وتابع: "حب الوطن والمسؤولية عن مصيره ورثناها من أسلافنا، الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية".

وتحتفل روسيا فى 12 يونيو من كل عام بـ"يوم روسيا"، وهو اليوم الذى أعلن فيه الرئيس الأسبق بوريس يلتسين الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى السابق فى عام 1990.