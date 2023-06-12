دوى صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمى الأوكرانية، فقد دوت صفارات الإنذار فى كيروفوجراد، نيكولاييف، تشيركاسى، خاركوف، وكذلك فى الجزء الذى تسيطر عليه كييف من مقاطعة خيرسون.

ووفقا للخريطة المنشورة على الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوى فى تلك المقاطعات المشار إليها من الساعة 02.33 إلى 02.36 (يتزامن مع توقيت موسكو)

وكانت صفارات الإنذار الجوى دوت أيضا فى مقاطعات دنيبرو بيتروفسك وبولتافا وسومى الأوكرانية، وكذلك فى الجزء الذى تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوريجيا.

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية فى 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابى على جسر القرم، الذى يقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

تشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوى فى المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا فى جميع أنحاء البلاد.