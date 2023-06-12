اشتية يحذر من مشروع قانون إسرائيلى يفرض تقسيم الأقصى

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلى من تقديم مشروع قانون "عميت هليفى" للكنيست الإسرائيلى خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فى المسجد الأقصى المبارك.





وقال اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته، إن "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبا عارما لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطينى وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبى، ومعراجه إلى السماء". ودعا إلى ضرورة تحرك عربى وإسلامى ودولى يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أى تغيير فى المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أى انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة.

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