إصابة 13 أمريكي بإطلاق نار وطعن
أصيب 13 شخصاً على الأقل، جراء إطلاق نار وطعن في حي سيراكيوز بمدينة نيويورك الأمريكية الليلة الماضية.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة المحلية، قولها: إن حادثتي الطعن وإطلاق النار وقعتا أثناء تجمع كبير لمئات الأشخاص على الجانب الغربي من المدينة لإقامة حفلة، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.
وكان تسعة أشخاص قد أصيبوا بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الامريكية أمس.
الجدير ذكره أن عشرات الآلاف سنويا يذهبون ضحايا لجرائم إطلاق نار في الولايات المتحدة، في ظل انتشار ظاهرة العنف في أوساط المجتمع الأمريكي وعجز الحكومات الأمريكية عن إيجاد حل لهذه الجرائم التي يفوق ضحاياها ضحايا ما تسميه الإرهاب.
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