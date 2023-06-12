العالم اليوم - وزير التموين المصري لبلومبرغ: الهند ستقدم خط ائتمان لمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 04:20 مساءً - قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن الهند ستقدم لمصر خط ائتمان لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص العملة الصعبة، وذلك في تصريحات لبلومبرغ دون ذكر أي تفاصيل.

وتسابق مصر الزمن، لتغيير مسار اقتصادها الذي تعرض بشدة لموجات صدمة الأزمة الأوكرانية، باعتبارها مستورد رئيسي للقمح والسلع الأخرى.

وعادة ما تستخدم خطوط الائتمان هذه لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية والحبوب.

ويمكن لخط الائتمان هذا أن يخفف الضغوط على الاقتصاد، بالتزامن مع علامات أخرى إيجابية من خطة البلاد لبيع أصول الدولة، وانتعاش السياحة، وهي علامات دفعت "سيتي غروب" للتنبؤ بأن السلطات ستؤجل خفض قيمة العملة حتى سبتمبر المقبل على الأقل.

أقامت الهند ومصر علاقات أوثق في السنوات الأخيرة، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيفا خاصا في احتفالات الذكرى الـ 74 لاستقلال الهند في يناير.

ومن المرجح أن يزور رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مصر في وقت لاحق من يونيو، حسبما ذكرت وكالة برس ترست الهندية هذا الأسبوع.

يذكر أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بين البلدين بنسبة 20.8 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

ومن بين أهم السلع التي صدّرتها مصر إلى الهند خلال هذه الفترة كانت:

ووفقاً لوزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير، فإنّ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة.