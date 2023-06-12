العالم اليوم - أطفال الأمازون.. ماذا أكلوا خلال 5 أسابيع من الضياع بالغابة؟

انتم الان تتابعون خبر أطفال الأمازون.. ماذا أكلوا خلال 5 أسابيع من الضياع بالغابة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 04:20 مساءً - بعد أن عثرت السلطات في كولومبيا على 4 أطفال "ضاعوا" لنحو 5 أسابيع وسط غابات الأمازون إثر حادث طائرة، في معجزة شغلت العالم خلال الأيام الاخيرة، ثارت التساؤلات عن الكيفية التي نجوا بها من موت شبه محقق.

وأنقذ الجيش الأطفال، وهم من السكان الأصليين، قرب الحدود بين إقليمي كاكيتا وجوافياري في كولومبيا، من مكان تحطم طائرة صغيرة.

كانت الطائرة وهي من طراز "سيسنا 206"، تقل 7 أشخاص على طريق بين أراراكوارا بإقليم أمازوناس وسان خوسيه ديل جوافياري، وهي مدينة في إقليم جوافياري، عندما أطلقت استغاثة بسبب عطل في المحرك في الساعات الأولى من الأول من مايو.

ولقي 3 بالغين من بينهم الطيار حتفهم نتيجة تحطم الطائرة وعثر على جثثهم داخلها، بينما نجا الأطفال الأربعة، الذين تبلغ أعمارهم 13 و9 و4 أعوام، بالإضافة إلى رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.

وأظهرت الصور التي نشرها الجيش الكولومبي مجموعة من الجنود مع الأطفال الأربعة وسط الغابة.

وتبادر في الأذهان السؤال المهم، وهو كيف نجا الصغار من 5 أسابيع في غابات الأمازون؟ وما الطعام الذين تناولوه خلال هذه الفترة الطويلة؟