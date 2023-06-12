نواب ليبيا يحذرون من تزوير مليون هوية ليبية: ستضر بالانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - طالب النواب الليبيون بأن تبقى المقاعد البرلمانية على ما هى عليه فى ليبيا، واعتماد التمثيل النيابى بناء على عدد السكان الحقيقى، والأخذ بملاحظات المفوضية، مشددين فى الوقت ذاته على أنه لا يحق للمفوضية التدخل فى شروط الترشح أو غيرها .





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، دعا نواب ليبيون خلال جلسة، اليوم الإثنين، لمناقشة تطورات أعمال لجنة "6+ 6"، إلى ضرورة النظر بحال المرضى الليبين، خصوصا مرضى الأورام السرطانية التى تفشت على نحو واسع بالبلاد، على حد قولهم، مشددين كذلك على ضرورة حماية عوائد النفط التى يتم سرقتها من بعض المسؤولين الكبار وأسرهم، محددين اسم "الصديق الكبير" مسؤول المصرف المركزى الليبى.

وأشا نواب ليبيا، إلى وجود وثائق تؤكد تزوير مليون رقم قومى ليبى، محذرين من أن ذلك سيضر بالانتخابات الليبية، وسجعلها غير حقيقية.

ومن جانبهم، أكد النواب الذين شاركوا فى لجنة "6+ 6"، أن قرارات اللجنة ليست نهائية كما يفهم البعض، فهى ليست قرآن لا يمكن تعديله مثلاً، موضحين ظروف نشأة اللجنة، عندما كان مجلس النواب يمثل سلطة تشريعية وكذلك كطرف سياسى.

وشدد النواب الليبيون، على أن العمل فى لجنة "6 + 6" جرى وفق ما حدده نواب المجلس فى تعديلات الدستور الـ13 للبلاد، مؤكدين أنه إذا رأى النواب تغييرها، فسيتم تغييرها. وأشار النواب إلى أن مجلس النواب هو السلطة العليا وله الحق فى تعديل أى قرارات لأنه بالأساس هو من قام بتعديل الدستور الـ13.

كما طالب نواب ليبيا بعدم الالتفات للتسريبات حول لجنة "6+6"، إذ أن مناقشة مثل هذه التسريبات مضيعة للوقت، مؤكدين ضرورة الانتظار حتى يتم الإطلاع على نتائج اللجنة للبت فيها فى جلسة خاصة بها.

وأكد النواب الليبيون أهمية إعطاء فرصة لمن لديهم جنسية أجنبية بالتنازل عنها، واحترام قرارات الدستور ال13 فى البلاد، مشددين على ضرورة أن يكون النائب ليبيا.

وعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الإثنين، لمناقشة تطورات أعمال لجنة "6 + 6"، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية على الهواء مباشرة، حيث طالب النواب بالتوزيع العادل للثروة والسكان فى كل ليبيا، لافتين إلى احتياجات أساسية تنقص الليبين فى قطاع الصحة.