مجلس النواب الليبى يعقد جلسة لمناقشة تطورات أعمال لجنة «6+6»

جدة - نرمين السيد - وطالب نواب ليبيون بالتوزيع العادل للثروة والسكان فى كل ليبيا، لافتين إلى احتياجات أساسية تنقص الليبين فى قطاع الصحة.

كما طالب نواب باستصدار قرار صارم من مجلس النواب، والتلويح بإيقاف النفط، بينما رفض آخرون مؤكدين أن عوائد النفط حق لليبيين، ويتوجب توزيعها بشكل عادل ومراقبة هذا الموضوع بشكل أفضل وإيجاد آلية للتصرف.

كما طالب نواب بإنشاء فروع للمصرف المركزى الليبى فى سبها وبنغازى، لأن المصرف هو المعنى بتوزيع عوائد النفط، وتوجيه العوائد للتنمية فى هذه المناطق.

وتساءل نواب عن حقيقة أن قرارات لجنة "6+ 6" هى قرارات ملزمة ونهائية، مطالبين باستقلال الإرادة الليبية وإدارة إجراءات عملية بتمثيل من كافة المناطق.

كما دعا النواب إلى البناء على معايير حقيقية وقاعدة بيانات صادقة لإجراء الانتخابات المرتقبة فى ليبيا، وذلك انطلاقًا من قرارات لجنة "6+ 6"، إضافة إلى مطالب بتنقية سجل الناخبين وتقديم قاعدة بيانات حقيقية عن أعداد الليبيين، وكذلك اعتماد التوزيع الجغرافى للتمثيل الانتخابى فى ليبيا وفقًا للمساحات وأعداد السكان.