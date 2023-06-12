بلدات أوكرانية غير مؤثرة.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف رسالة روسيا للناتو

جدة - نرمين السيد - أكد حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة بلدتين فقط فى مقاطعة دونيتسك، وسط تكبيد كييف خسائر فادحة على مستوى العتاد والعناصر البشرية.





وأضاف أن البلدات التى تمكنت أوكرانيا من استعادتها صغيرة للغاية، وتحتوى على عددٍ قليل من المنازل، مشيرًا إلى آراء بعض الخبراء، الذين يرون أن استعادة القوات الأوكرانية لهذه البلدات لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية.

وأشار إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أن روسيا لا تزال قادرة على التصدى للهجمات الأوكرانية، وتكبيد كييف خسائر فادحة على مستوى العتاد والعناصر البشرية، مؤكدًا أن الجيش الروسى يحرص على نشر لقطات من عملياته العسكرية بشكل مستمر.

وكانت أوكرانيا أعلنت، أمس الأحد، أن قواتها أحرزت تقدمًا فى قرى بلاهوداتنى ونسكوتشنى وماكاريفكا، بمنطقة دونيتسك، فيما أشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين إلى أن القتال ما زال مستمرًا فى ماكاريفكا.