وأضاف أن البلدات التى تمكنت أوكرانيا من استعادتها صغيرة للغاية، وتحتوى على عددٍ قليل من المنازل، مشيرًا إلى آراء بعض الخبراء، الذين يرون أن استعادة القوات الأوكرانية لهذه البلدات لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية.
وأشار إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أن روسيا لا تزال قادرة على التصدى للهجمات الأوكرانية، وتكبيد كييف خسائر فادحة على مستوى العتاد والعناصر البشرية، مؤكدًا أن الجيش الروسى يحرص على نشر لقطات من عملياته العسكرية بشكل مستمر.
وكانت أوكرانيا أعلنت، أمس الأحد، أن قواتها أحرزت تقدمًا فى قرى بلاهوداتنى ونسكوتشنى وماكاريفكا، بمنطقة دونيتسك، فيما أشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين إلى أن القتال ما زال مستمرًا فى ماكاريفكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلدات أوكرانية غير مؤثرة.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف رسالة روسيا للناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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