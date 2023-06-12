العالم اليوم - بعد محنة السيول.. إنجاز يعيد الفرحة لمالك المناحل الأردني

انتم الان تتابعون خبر بعد محنة السيول.. إنجاز يعيد الفرحة لمالك المناحل الأردني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 06:22 مساءً - لم ينتظر مربي النحل الأردني، عبد الله أبو زريق، طويلا بعدما تعرضت مناحله للضرر والخسارة، من جراء السيول التي جرفت خلايا النحل في منطقة الأزرق الأردنية.

وجاء الفرج بعد انتشار مقطع فيديو لعامل مصري يعمل لديه وثق الخسارة الكبيرة التي تعرض لها بعدما داهمت السيول خلايا النحل البالغ عددها 350 خلية وتقدر قيمتها بـ 70 ألف دينار أردني، والذي تعاطف معه الأردنيون بشكل واسع حينها.

وسارع وزير الزراعة الأردني بزيارة المكان في اليوم التالي لتفقد أحواله وأحوال غيره من المزارعين الذين تضرروا بسبب السيول، فحصلت مناحله، الأحد، على 3 ميداليات دولية من مسابقة لندن الدولية لأجود أنواع العسل، وبذلك يكون أول أردني يحصل على ميدالية دولية في قطاع النحالين ومنتجي العسل.

العوض جاء سريعا

وفي حديثه لموقع "دوت الخليج"، قال أبوزريق إن "العوض جاء سريعا، وإنه سعيد جدا بهذا الإنجاز الذي تطلب منه جهدا كبيرا"، موضحًا أن الميداليات الثلاثة تبيّن مدى جودة العسل الطبيعي الأردني.

وحصلت جميع الأصناف التي شارك بها أبوزريق في المسابقة على المداليات الذهبية، حيث شارك بأصناف (عسل شوكيات الجبل، عسل السلم، وعسل أزهار الربيع).

وأشاد أبوزريق بدور وزارة الزراعة التي كانت تقدم لهم التوجيهات من خلال المركز الوطني للأبحاث الزراعية، إضافة للاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، داعيا زملاءه في القطاع للاهتمام بالمشاركة في المسابقات الدولية لإظهار الجودة العالية للعسل الأردني "المظلوم إعلاميا" من وجهة نظره.

وأكد أن الطبيعة والتضاريس المتنوعة في الأردن تكسبه مميزات كبيرة في قطاع إنتاج العسل ومشتقاته ويتيح تعدد الأصناف المنتجة، وأن الرقابة المفروضة على المناحل تحد بشكل كبير جدا من الغش التجاري أو التلاعب في أنواع العسل المنتج، ولأن القطاع يحظى باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية.

تنوع كبير وقطاع مهم

من جهته، أثنى وزير الزراعة الأردني، خالد حنيفات، على ما حققه أبو زريق من ‘نجاز بحصوله على هذه الميداليات، معتبرا أن هذه الميداليات التي حققها وسابقاتها التي حصلت عليها المنتجات الزراعية الأردنية تساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المنتج الزراعي الأردني وتساعد بشكل كبير في ترويجه بالأسواق العالمية.

وأكد الحنيفات خلال حديثه لموقع "دوت الخليج"، أن الوزارة تهتم بجميع القطاعات الزراعية في الأردن وتسعى لتطويرها، وأن قطاع النحالين حصل على برامج دعم متنوعة بدأت بالدورات التعليمية المجانية مرورا بالتمويل عن طريق منح كاملة أو قروض بدون فوائد وصولا لحماية الانتاج في حال كانت الكميات المنتجة فائضة عن حاجة السوق.

وأوضح أن الإنتاج الأردني يصل لـ800 طن من العسل، ويشكل ما نسبته 20 بالمئة من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن الإنتاج الأردني يتميز بالتنوع الكبير بين أصناف العسل نظرا لتنوع الطبيعة والمناخ، حيث تنتج المملكة 19 صنفا من أجود أنواع العسل الطبيعي.

وكشف الحنيفات لموقع "دوت الخليج" نية الوزارة في التوسع بدعم هذا القطاع النحالين لعدة أسباب، منها زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الإكتفاء الذاتي من العسل الطبيعي، إضافة لتوفير فرص عمل للأردنيين للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة بهذا الصدد تسعى لتوفير 1000 فرصة عمل جديدة من خلال دعم وتدريب الراغبين بالاستثمار بهذا القطاع.