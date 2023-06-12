العالم اليوم - آمال تثبيت الفيدرالي للفائدة تدعم تداولات معظم مؤشرات الخليج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 07:23 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يقرر الفيدرالي الأميركي عدم رفع أسعار الفائدة، في حين أدى انخفاض أسعار النفط إلى الحد من المكاسب.

وتشير توقعات الأسواق على مؤشر CME FedWatch، إلى احتمالية بنسبة 78.2 بالمئة، بأن يكون القرار القادم للفيدرالي تثبيتا لأسعار الفائدة، لكن بالنظر لتوقعات الاجتماع اللاحق له، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 54 بالمئة، أن الفيدرالي سيعود لرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية بنسبة 33.6 بالمئة أنه سيثبتها مرة أخرى.

ترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع معظم بنوكها المركزية، التغييرات في السياسة النقدية الأميركية.

من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، الاثنين، إذ انخفض خام برنت 2.74 بالمئة إلى 72.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينيتش.

تحركات الأسعار

ارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة، متعافيا من خسائر هامشية في الجلسة السابقة، بفعل مكاسب في قطاعات المواد والصحة والتمويل، بعد صعود سهم جبل عمر 2.1 بالمئة، وسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.9 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، محافظا على مكاسب جلساته السابقة، مدعوما بصعود سهم أدنوك للحفر 2.2 بالمئة، وسهم ألفا ظبي القابضة 0.8 بالمئة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، 0.6 بالمئة.

وواصل مؤشر دبي سلسلة مكاسبه على مدى 12 جلسة متتالية ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة، بدعم من مكاسب للقطاع المالي وقطاع المرافق، إذ قفز سهم شركة الاتحاد العقارية سبعة بالمئة وزاد سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، 0.7 بالمئة.

غير أن مؤشر قطر انخفض 0.6 بالمئة ممدا خسائره خلال جلستين سابقتين، وتراجعت معظم القطاعات على المؤشر، وكان القطاعان المالي والصناعي أكبر الخاسرين.

وهبط سهما بنك قطر الوطني، 0.6 بالمئة، والبنك التجاري القطري 1.5 بالمئة، في حين خسر سهم ناقلات قطر 0.6 بالمئة.