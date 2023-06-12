دعوات فلسطينية لمواجهة مخططات تهويدية ضد الأقصى
انطلقت دعوات فلسطينية، اليوم الاثنين، لمواجهة مخططات تهويدية يسعى العدو من خلالها إلى الانقضاء على الأقصى المبارك، والاستيلاء بشكل كامل على المسجد.
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين) أوضح المختص في شؤون القدس أمجد شهاب أن "العدو الصهيوني يمهد لعملية انقضاء على الأقصى"، مشيراً إلى أن اقتحامات المستوطنين تزداد استفزازاً لمشارع المسلمين، بهدف الوصول إلى السيطرة الكاملة على الأقصى.
وذكر شهاب أن العدو يسعى إلى جعل اقتحام الأقصى أمر طبيعي، ويهدف من وراء الخطط التهويدية والتصريحات، إلى إثارة الجو بهدف الوصول إلى سيطرة كاملة على المسجد دون أن يكون هناك أي رد فعل فلسطيني وإسلامي.
ولفت إلى أن العدو يتجرأ باعتداءاته على المسجد الأقصى، في ظل غياب ردة فعل عربية ودولية قوية، تلجم حكومة العدو المتطرفة والمستوطنين.
وتتواصل الدعوات لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.
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