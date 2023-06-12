العالم اليوم - للمرة الثانية في 100 يوم.. ما هي تفاصيل زيارة السوداني لمصر؟

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية في 100 يوم.. ما هي تفاصيل زيارة السوداني لمصر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 08:21 مساءً - يجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، زيارة إلى مصر، للمرة الثانية خلال نحو 100 يوم، مستهدفًا بالأساس تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بغداد والقاهرة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار.

وكان السوداني، قد زار القاهرة مطلع مارس الماضي، حيث التقى بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره مصطفى مدبولي؛ لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، ومتقرحات تعزيزها، بما في ذلك آلية التعاون الثلاثي مع بين بلاده ومصر والأردن.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، زيارة السوداني إلى القاهرة بـ"المهمة"، موضحًا أنها "تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".

اللجنة العليا المشتركة

من المقرر أن يرأس السوداني وفدًا موسعًا يضم 12 وزيراً من مختلف الوزارات الخدمية والأمنية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال العراقيين للقاء نظرائهم من المصريين.

قبيل الزيارة، بحث وزير التجارة العراقي أثير الغريري، مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، استعدادات انعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة خلال الفترة من 10-13 يونيو الجاري.

وبدأت اللجنة باجتماعات الخبراء للتباحث على المستوى الفني، قبل أن يترأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء مصر والعراق.

بدورها كشفت وزارة التجارة العراقية عن إنجاز 10 اتفاقيات بين القاهرة وبغداد، على أن يتم التوقيع عليها من قبل رئيسا وزراء البلدين خلال زيارة السوداني، تشمل مجالات الرياضة والشباب، والإسكان، والإعمار، والعمل، والشؤون الاجتماعية.

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أشارت إلى أن السوداني سيوجه دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق.

الاقتصاد أساس الزيارة

من جانبه، قال مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، والمحلل السياسي العراقي رائد العزاوي، في تصريحات لـ"اقتصاد دوت الخليج"، أن زيارة السوداني، تأتي في توقيت مهم يسعى خلالها لتعزيز العلاقات العراقية-المصرية بالنظر لحجم ودور مصر المهم إقليميا.

وحدد العزاوي، أبرز الملفات على أجندة زيارة رئيس وزراء العراق إلى القاهرة، في عدد من النقاط، قائلًا:

السوداني يرى أنه من الضروري أن تكون العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر أكثر عمقًا، مع السعي لرفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على أن تكون هناك مشاركة فعالة من قبل الشركات والمتخصصين المصريين في مشروعات الإعمار.

العراقيون ينتظرون الكثير من مصر، بالنظر إلى القدرات والإمكانيات التي تمتلكها الحكومة المصرية، وإمكانية المشاركة في مشروعات متعلقة بالكهرباء والصحة والبنية التحتية والصناعة، ولهذا يرأس السوداني وفدًا كبيرًا يضم الكثير من رؤساء الشركات ورجال الأعمال العراقيين.

رئيس الوزراء العراقي حدد منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي أن هدف حكومته هو "الخدمات"، وبالتالي يعمل على ذلك بشكل موسع.

هل يسعى للوساطة؟

وتعليقاً على بعض التقارير التي ربطت زيارة السوداني إلى مصر بالسعي لتقريب وجهات النظر بين مصر وإيران، قال رائد العزاوي، إن العلاقات المصرية الإيرانية قرار سيادي يخص القاهرة وحدها، لكن العراق يهمه أن تكون علاقات مصر جيدة بكل الدول المحيطة بالعراق، وهذا أمر طبيعي.

وأضاف، "العراق سعى لأن تكون هناك علاقات جيدة بين البلدين وفتح الحوارات بين كل الأطراف، لكن قرار عودة العلاقات المصرية الإيرانية يخص مصر، والسوداني يركز على الملفات الاقتصادية بالمقام الأول".