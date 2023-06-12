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زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه الكامل لروسيا

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "بوضع يده في يد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية. زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه الكامل لروسياتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "بوضع يده في يد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية. وبمناسبة العيد الوطني لروسيا، دافع كيم عن قرار بوتين دخول أوكرانيا وأبدى "الدعم والتضامن الكاملين". ووصف كيم في رسالة بعثها إلى الرئيس الروسي هذا الصراع بأنه حرب أميركية "بالوكالة" لتدمير روسيا، مندداً بالمساعدات العسكرية الغربية لكييف. وقال كيم في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية "العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار". ودعا كيم إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو " تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية". وهذه أحدث رسالة دعم من بيونغ يانغ إلى موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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