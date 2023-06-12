بوتين ناعيا برلسكونى: صديق حقيقى ووفاته خسارة لا تعوض

جدة - نرمين السيد - نعى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى الذى توفى عن 86 عاماً، واصفاً إياه بأنه "إنسان عزيز" و"صديق حقيقى" ومعتبرا وفاته "خسارة لا تعوض".





وقال بوتين فى برقية تعزية موجهة للرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، وفق بيان صادر عن الكرملين، "بالنسبة لى، كان سيلفيو إنساناً عزيزاً وصديقاً حقيقياً". وأكد أنه لطالما كان معجبًا بـ"حكمته"، مشيداً بـ"طاقته المذهلة" و"تفاؤله" و"روح الدعابة" لديه.

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