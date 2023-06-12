العالم اليوم - أوكرانيا تعلن تحرير 3 قرى جديدة.. والإجمالي يصل إلى 7

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعلن تحرير 3 قرى جديدة.. والإجمالي يصل إلى 7 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 يونيو 2023 11:22 مساءً - قالت نائبة وزيرالدفاع الأوكراني هانا ماليار، الإثنين، إن قوات بلادها استعادت السيطرة على 3 قرى إضافية، مما يرفع عدد القرى التي استعادت السيطرة عليها منذ بدء الهجوم المضاد الأسبوع الماضي إلى 7.

وأضافت عبر تطبيق "تلغرام"، أنه "تم تحرير 7 قرى على مدى الأسبوع الماضي، منها لوبكوفه وليفادنه ونوفوداريفكا الواقعة على امتداد نحو 100 كيلومتر غربا وشرقا، جنوب شرقي مدينة زابوريجيا مباشرة".

وقالت المسؤولة العسكرية إن إجمالي المسافة التي تقدمت بها القوات بلغ 6.5 كيلومتر، مضيفة أن "مساحة الأراضي التي سيطرنا عليها بلغت 90 كيلومترا مربعا".

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق استعادة السيطرة على 4 قرى قريبة خلال الهجوم المضاد، هي ستوروجيف وبلاهوداتني ونسكوتشنيوماكاريفكا.

ويمثل ذلك أسرع تقدم لأوكرانيا منذ 7 أشهر، غير أن إنهاء الاحتلال الروسي لجنوب وشرق أوكرانيا مهمة شاقة نظرا لتفوق القوات الروسية عدة وعتادا.

عن الهجوم المضاد

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، إن من السابق لأوانه تحديد سير الهجوم المضاد الأوكراني بالضبط، لكن واشنطن واثقة من أن كييف ستواصل النجاح.

أضاف في مؤتمر صحفي في واشنطن أن الولايات المتحدة مصممة على زيادة دعمها لأوكرانيا.

أوضح بلينكن أنه يمكن توقع حزمة "قوية" من الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا، في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقبلة في فيلنيوس.

يرى بعض المحللين العسكريين الغربيين أن من السابق لأوانه بالتأكيد استخلاص استنتاجات حول مصير الهجوم المضاد من المناوشات المبكرة التي ربما تختبر فحسب الدفاعات الروسية.

قال معهد دراسات الحرب الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن أوكرانيا تجرب "عملية تكتيكية بالغة الصعوبة، هي هجوم مباشر على مواقع دفاعية مجهزة يزداد تعقيدا في غياب التفوق الجوي"، ويجب عدم المبالغة في دلالات هذه الهجمات الأولية.