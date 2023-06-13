العالم اليوم - مبابي يصدم سان جرمان بـ"القرار القنبلة"

انتم الان تتابعون خبر مبابي يصدم سان جرمان بـ"القرار القنبلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:20 صباحاً - أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن نجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي أبلغ ناديه يوم الإثنين برسالة أنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

وعلمت وكالة فرانس برس من هذا المصدر مؤكدا خبرا لصحيفة "ليكيب" أن باريس سان جرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما يرحل في صفقة حرة في نهاية عقده في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقال هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين بحلول 31 يوليو المقبل.

وكان مبابي، قد أكد مطلع هذا الشهر مرة أخرى، بقاءه مع النادي الباريس، لموسم إضافي، بعد ختام منافسات الدوري الفرنسي.

وفاز اللاعب الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي، واحتل صدارة هدافي الدوري في نهاية كل موسم منذ توقيع عقد دائم مع سان جرمان في 2018، وفاز بالحذاء الذهبي مناصفة مع وسام بن يدر لاعب موناكو في موسم 2019-2020.