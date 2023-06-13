القوات الروسية: إحباط هجمات أوكرانية على منطقة "سوليدارو-أرتيوموفسك"

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المركز الصحفى للقوات الروسية التابعة لمجموعة "الجنوب" فاديم أستافيف "إن الجيش الروسى أحبط محاولة العدو لإجراء استطلاع بالقوة فى اتجاه ليسيتشانسك، وتمكن أيضا من صد المجموعة المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية فى اتجاه سوليدارو - أرتيوموفسكى".

وأضاف: أن "قوات المدفعية التابعة لمجموعة الجنوب الروسية دمرت خلال الاشتباك مواقع النيران التابعة للجيش الأوكرانى فى منطقة بيلوجوروفكا وخروموفو ودروجبا"، لافتا إلى تدمير مستودع للذخيرة فى منطقة كراسنوجوروفكا، وعربة قتال مشاة، وشاحنة صغيرة فى مواقع قوات نظام كييف بمنطقة كراسنوى أيضا، فضلا عن إسقاط الدفاع الجوى طائرات بدون طيار أوكرانية دون تحديد عددها.

وفى السياق، أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية فى مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف، فى تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، أن القوات الروسية بدأت هجوما مضادا على أعتاب منطقة "فريميفسكى" بالمقاطعة.

وقال روجوف "فى الوقت الحالى، بدأ هجوم مضاد من جانب رجالنا، كما أن مركبات الفرقة 127 الروسية ستدخل المعركة وتتقدم للأمام"، مشيرا إلى تقديم دعم هائل من قوات الفضاء الروسية فى اتجاه بلدة "نيسكوشنى" ويطردون العدو من بلدة ماكاروفكا"، موضحا أن القصف الصاروخى والمدفعى يضرب مباشرة مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت فى منطقة "فريميفسكى" ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية من اتجاه "فيليكا نوفوسيلكا" بدونيتسك وفى ليفادنو التابعة لماقطعة زابوروجيا.. وقالت: إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيًا ودبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة فى هذا الاتجاه".