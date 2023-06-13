«مسام»: انتزاع 1339 لغما زرعتها المليشيا الحوثية فى اليمن

جدة - نرمين السيد - حقق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" فى الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالى، نجاحًا ملموسًا فى جهود تطهير الأراضى اليمنية من الألغام، حيث تمكنت فرق المشروع من إزالة 1339 لغمًا تم زرعها من قبل الميليشيا الحوثية فى مناطق مختلفة فى اليمن، وتشمل هذه الألغام 9 لغمات مضادة للأفراد و67 لغمًا مضادًا للدبابات و1259 ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة.





وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس الاثنين، بأن فريق "مسام" نزع 223 ذخيرة غير منفجرة فى محافظة عدن، كما جرى نزع 19 لغما مضادا للدبابات و803 ذخائر غير منفجرة فى مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

كما تمكن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة فى مديرية المضاربة بمحافظة لحج، كما جرى نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة فى مديرية رغوان بمحافظة مأرب.. وفى محافظة شبوة، استطاع الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية بيحان، ونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفى محافظة تعز، نزع الفريق 6 ألغام مضادة للدبابات، و88 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، و21 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية صبر، كما جرى نزع 9 ألغام مضادة للأفراد و27 لغمًا مضادا للدبابات و108 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وقام فريق "مسام" بنزع 1.519 لغمًا وذخيرة غير منفجرة فى مديرية جبل حبشى بمحافظة تعز.. ليصبح عدد الألغام التى نزعت منذ بداية المشروع 402 ألف و258 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية فى الأرجاء اليمنية.

وفى سياق متصل، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم الدفعة الثالثة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموى لمركز غسيل الكلى بساحل حضرموت اليمنى، والتى تقدر حمولتها بـ13 طنًا.