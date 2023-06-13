رسائل رئيس مجلس النواب الليبى عبر القاهرة الإخبارية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج، خلال الإنفوجراف التالى، أهم تصريحات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى مع القاهرة الإخبارية: وجاء من ضمن تصريحات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن ليبيا تمر بظروف استثنائية، إلى جانب أن الانتخابات فى ليبيا هدفها الاستقرار والسيطرة على البلاد وضمان حرية الناس.

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