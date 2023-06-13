وزير الدفاع اليمنى يؤكد ضرورة دعم السلطة الشرعية لمواجهة ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات العسكرية فى مواجهة التصعيد الإرهابى الذى تشنه ميليشيا الحوثى على جبهات القتال المختلفة.

وأكد وزير الدفاع اليمنى - حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية أمس الإثنين - على ضرورة تقديم الدعم اللازم للسلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسى لمواجهة ميليشيا الحوثى بما يعزز قدرات القوات المسلحة اليمنية ويُمكّنها من ردع وهزيمة المشروع الإرهابى.

وأوضح أن "ميليشيا الحوثى قد ثبت تورطها بشكل مفضوح مع التنظيمات الإرهابية "القاعدة وداعش" وينبغى على المجتمع الدولى إسناد القوات المسلحة اليمنية لتقوم بمهمتها فى القضاء على هذه التنظيمات المتطرفة".

من جانبه، أكد الملحق العسكرى الهندى على دعم بلاده لليمن، خاصة فى مجال التدريب والتأهيل وكذلك فى المجال الطبى بهدف المساعدة فى علاج الجرحى والمصابين، معربًا عن الرغبة فى العمل على توسيع التعاون فى مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، إلى مدينة لاهاى بدعوة من نظيره الهولندى فوبكه هويكسترا.

وذكرت قناة "اليمن" الفضائية أن بن مبارك سيجرى محادثات ثنائية مع وزير خارجية هولندا؛ لبحث التطورات فى اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات وفعاليات أخرى تنظمها السفارة اليمنية فى لاهاى.